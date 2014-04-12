المغرب تعلن تفكيك شبكة إرهابية تابعة للقاعدة

أعلن الأمن المغربي ، اليوم السبت ، تفكيك شبكة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة تعمل على تجنيد وإرسال مقاتلين مغاربة إلى سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن مصدر أمني قوله إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت ، بالتعاون الوثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك خلية إرهابية ينشط أعضاؤها في عدد من المدن المغربية، في تجنيد وإرسال مقاتلين مغاربة إلى سوريا بتنسيق مع تنظيمات إرهابية موالية للقاعدة .

وأشار إلى أن أعضاء هذه الخلية يقومون، علاوة على بيع ممتلكاتهم، بجمع تبرعات من المتعاطفين مع توجهاتهم من أجل تمويل سفر المتطوعين للقتال بسوريا، وذلك بعد توعيتهم بالاحترازات الأمنية التي يجب اتباعها، من خلال اجتماعات يتم عقدها بمنزل مخصص لهذا الغرض.

ولفت المصدر إلى أن عملية إرسال هؤلاء المقاتلين تتم بالتنسيق مع ممثلي التنظيمات الإرهابية التابعة للقاعدة، خاصة حركة شام الإسلام، وجبهة النصرة ، والدولة الإسلامية بالعراق والشام .

وأكد المصدر أن اكتشاف العديد من الشبكات الإرهابية الناشطة يوضح عزم تنظيم القاعدة وحلفائه استهداف استقرار المملكة لاسيما وأن هؤلاء المتطوعين المغاربة يتلقون تدريبات دقيقة حول استعمال الأسلحة وتقنيات التفجير والعمليات الانتحارية، قبل العودة إلى أرض الوطن لتنفيذ عمليات إرهابية من شأنها زعزعة أمن واستقرار البلاد .

> وتوقع المصدر تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

أ ش أ