تنشر تفاصيل تأجيل جلسة محاكمة 53 من المتهمين بحرق كمين بالشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم والمنعقدة بالدائرة السادسة إرهاب بمحكمة الجنايات بالزقازيق والمنعقدة بمحكمة بلبيس الجزئية ، لدواعي أمنية برئاسة المستشار صلاح حريز ، وعضوية كل من المستشارين : أحمد أبا زيد ، وشريف بركات ، وأمانه سر أحمد رزق تأجيل أولى جلسات محاكمة 53 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين ، الذى حضر منهم 30 قيادى وباقى المتهمين هاربين ، وذلك للأطلاع ومناقشة ضابطى الأمن الوطنى ” النقيب – شريف عبد الفتاح” ، ” النقيب عمرو يوسف “.

وكان أبرز قيادات الجماعة داخل قفص الأتهام الدكتور فريد إسماعيل أمين حزب الحرية والعدالة بالشرقية وعضو مجلس الشعب السابق ، ومحمد سعيد نجل شقيق المعزول محمد مرسى ، والمتهمين في ثلاث قضايا منها التحريض على العنف وإضرام النيران في كمين قرية الصحافة التابعة لمركز ، وتعطيل الدستور ، وتخريب المنشآت ومنها كلية الحقوق جامعه الزقازيق ، وكلية الهندسة فى القضايا رقم : ” 18076 ” ، “12823 ” ، ” 20311 ” جنايات كلى جنوب الزقازيق.

ودخل المتهمون قفص الاتهام ، وقاموا بترديد الهتافات المعادية للجيش والشرطة منها “يسقط يسقط حكم العسكر، عمر الظلم ما قوم دولة ،”و ذلك وسط حالة من الاستنفار الأمني داخل قاعة المحاكمات وخارجها حيث دفعت الأجهزة الأمنية بعدد من تشكيلات من الأمن المركزي وقوات تأمين خاصة و20 ضابط مباحث للتامين المحكمة تحسبا لوقوع أي أعمال إرهابية أوعنف وشغب.

الأمر الذي دفع رئيس الدائرة ، بتوجيه إنذار لهم بالتزام الصمت لحن بدء المحاكمة , وتوعد بتطبيق عليهم إجراءات القانون أو إلغاء الجلسة .

وفى نفس السياق هتف محمد سعيد مرسى نجل شقيق الرئيس المعزول داخل القص وظل يردد هتافات ” الانقلاب سيزول وإحالتنا للجنايات باطل , ولم نسمح بعودة رجال مبارك مره اخرى .

كانت نيابة جنوب الزقازيق الكلية ,بإشراف المستشار احمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية ، قد أحالت 53 من أعضاء الأخوان لمحكمة الجنايات بتهمة حرق وحدة كمين الصحافة بمركز مشتول السوق ووحدة الإسعاف , في أحداث في فض إعتصام رابعة العدوية والانضمام لجماعة الإرهابية والتحريض على العنف .