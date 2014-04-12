غوميز تتخلى عن والديها وتزور بيبر ليلاً

يبدو أن النجمة Selena Gomez كانت تنتظر بلوغها الـ21 بفارغ الصبر كي تتخلى عن والديها وتتولى مسؤولية نفسها وتتصرف مع حبيبها Justin Bieber كما يحلو لها.

فما أن بلغت النجمة الـ21 من العمر، حتى عمدت إلى عزل والديها عن إدارة أعمالها، من دون أن تخجل النجمة الشابة من التفاخر بالموضوع، إذ أكدت مصادر مقربة منها قولها: "طردت والدتي وزوجها، وأعفيتهما من واجباتهما المتعلقة بإدارة حياتي الفنية".

Selena التي حصدت مؤخراً جائزة أفضل مغنية في حفل توزيع جوائز 2014 Kids’ Choice AwardsK، شعرت بأنها كبيرة ومشهورة بما يكفي حتى تختار مدير أعمال محترف، بعد أن كانت والدتها وزوجها يهتمان بأعمالها منذ انطلاقتها في ديزني.

وبعد هذا القرار، وجدت Selena فرصة لزيارة الستديو الذي كان يتواجد فيه حبيبها Justin في ميامي، حيث كان يعمل برفقة المغنية الأمريكية Madison Beer.

وقد نشرت Selena Gomez صورة جمعتها بِـMadison ، كما نشر Justin Bieber صورة له مع الأخيرة أيضاً.