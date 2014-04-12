ما هي الهدية التي تلقتها ماجدة الرومي من الأبنودي؟

رغم زيارتها القصيرة لمصر والتي حلّت فيها ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في أولى حلقات برنامجها الجديد «معكم.. منى الشاذلي»، إلا أن الفنانة ماجدة الرومي أصرّت خلال زيارتها على أن تحلّ ضيفة على الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي في منزله بمدينة الإسماعيلية، والذي لا يغادره أبداً؛ بعد أن نصحه الأطباء بأن يتواجد في مكان مليء بالهواء الصحي النظيف.

وبالفعل، قضت الرومي مع الأبنودي وقتاً تحدثا خلاله عن ذكرياتهما القديمة والأغاني التي غنتها من كلماته، ومنها: «جاي من بيروت» التي كتبها الأبنودي ولحنها الدكتور جمال سلامة، وكذلك أغنية «التوبة» التي قدمها عبد الحليم حافظ وأعادت ماجدة الرومي أداءها.

وفي نهاية الزيارة، أهداها كتاباً يتناول قصة حياته للكاتب الصحفي محمد توفيق لعلّه يعيد لها المزيد من الذكريات.