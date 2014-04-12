مجلة فرنسية تُعرّي ريهانا في جلسة تصوير

يبدو أنّ Rihanna، التي لم تكن يوماً فتاة خجولة، لا تعرف حدوداً للجرأة والخطوط الحمراء، إذ تتخطّاها في أغلب الأحيان لتستعرض جسدها في جلسات تصويرٍ عارية، حيث وصل بها الأمر في جلستها الأخيرة إلى تجاوز كلّ معايير الإغراء والإيحاءات الجنسيّة.

فقد تعرّت Rihanna،البالغة من العمر 26 عاماً، خلال جلسة تصويرٍ فوتوغرافية خاصّة بمجلةٍ فرنسيّة، على شرفة منزلها، غرب هوليوود، حيث ظهرت من دون ملابس داخلية، مرتديةً كنزة بيضاء قصيرة، تغطّي الجزء العلوي من جسدها فقط.

ولم تكتفِ النجمة بالتعرّي، بسبب سهولة المنافسة، بل حافظت على انحنائها خلال جلسة التصوير على يديها وركبتيها، رافعةً أردافها إلى الخلف في الهواء، في حين كان المصوّر يسكب المياه على أسفل ظهر ريهانا لإعطاء بشرتها لمعاناً حريريّاً، لتظهر إيحاءات جنسية، سيكون من الصعب منافستها عليها.

يُذكر أنّ Rihanna، التي تردد أنها حامل بطفلها الأول، وصلت إلى مكان التصوير مرتدية عباءة سوداء خلعتها لاحقاً، وبقيت طوال الجلسة تتنقل عارية.