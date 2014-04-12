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شريف منير غاضب من عادل إمام

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شريف منير غاضب من عادل إمام شريف منير غاضب من عادل إمام

أعرب الفنان شريف منير عن غضبه الشديد من الفنان الكبير عادل إمام حيث أن شركة "سينرجي" المنتجة لمسلسل عادل إمام "صاحب السعادة" قد اضطرت لاستبعاد مسلسل كانت ستنتجه للفنان شريف منير ليخوض به السباق الدرامي في رمضان المقبل بعد أن تم إنفاق مبالغ كبيرة على " صاحب السعادة ".
ويبدو أنها استنفذت الميزانية فقررت الشركة المنتجة التخلي عن شريف منير.
وكان أكثر ما اثار غضب شريف منير أن شركة " سينرجي " وعدته بأن مسلسله سيتم تصويره في وقت قريب وسيلحق بالموسم الرمضاني ولكن سرعان ما أخلفت " سينرجي " هذا الوعد من أجل " صاحب السعادة " .

 

 

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