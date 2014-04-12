جبرائيل : تجريم العليا للانتخابات لـ “الامتناع عن التصويت” يخالف الدستور والمواثيق الدولية

أكد الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان أن قرار الجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة من يمتنع عن الإدلاء بصوته فى انتخابات الرئاسة إلى النيابة العامة هو قرار مخالف للدستور وبصفة خاصة باب الحريات والحقوق والواجبات من المادة 51 إلى المادة 93 من الدستور المصرى وكذا مخالف للمواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان.

وأشار جبرائيل – فى تصريح له اليوم – إلى أن إدلاء الشخص بصوته أو الامتناع أو الرفض هى من الحقوق اللصيقة بالشخصية فلا يمكن إجبار أحد على ان يدلى بقول أو بفعل لم يرده سواء بالرفض أو الايجاب فحق الامتناع هو حق لا يقل عن حق التصويت بنعم أو لا حتى على مسوى الدول والمندبين فى المنظمات الدولية فمن المعروف فإن من حق مندوب الوفد أو الدولة أن يدلى بالتصويت على قرار ما بنعم أولا ومن حقه أيضاً أن يمتنع أن الإدلاء بصوته.

وإعتبر جبرائيل أن هذا القرار يعد بمثابة عمل تهديدى للمواطن يهدر حقه فى ممارسة حقوقه ومن ثم فان هذا القرار يمكن الطعن عليه دستوريا مما يفشل معه العملية الانتخابية باكملها.