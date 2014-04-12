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وزير الصحة: مطالب الأطباء مشروعة واجتماعات مع المالية لإقرارها

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وزير الصحة: مطالب الأطباء مشروعة واجتماعات مع المالية لإقرارها وزير الصحة: مطالب الأطباء مشروعة واجتماعات مع المالية لإقرارها

عادل العدوي – وزير الصحة

أكد الدكتور عادل العدوى ، وزير الصحة ، أن مطالب الأطباء مشروعة ، مشيرا أن هناك أجتماعات مستمرة مع مسئولى وزارة المالية ; لإقرار مطالب الأطباء على مراحل متتالية بما لا تؤثر على ميزانية الدولة ، مؤكدا أنه يعمل جاهدا على إرضاء الأطباء.

وأضاف “العدوى” خلال افتتاحة مستشفى قفط المركزى  بعد تطويرها ، أن إصلاح المنظومة الصحية فى الوقت الراهن يتطلب إعادة توزيع الثروات فيما يتعلق بالمعدات والمباني ، مشيرا أن رفع المنظومة بالصعيد يتم حاليا من خلال اغعادة تجهيز المنشآت ووضع الأجهزة والمعدات بها ويتم العمل حاليا على أستكمال المنشآت المتعطلة وإعادة توزيع الخريطة الصحية للمناطق المحرومة لتحقيق العدالة الأتماعية للمريض.

جاء ذلك خلال افتتاحه لستشفى قفط المركزى بمحافظة قنا بتكلفة ٧٥,٧٥ مليون جنيه شاملة الانشاءات والتجهيزات يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا ومسئولى الصحة بالمحافظة.

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