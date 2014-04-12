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مطار سوهاج يستعد لاستقبال الرحلات ليلية فى الفترة القادمة

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مطار سوهاج يستعد لاستقبال الرحلات ليلية فى الفترة القادمة مطار سوهاج يستعد لاستقبال الرحلات ليلية فى الفترة القادمة

أعلن مطار سوهاج الدولي، بأنة جاري الأنتهاء من تركيب منظمات الجهد لتحسين ورفع الجهد الكهربي لمطار سوهاج إستعداداًً لبدء الرحلات الليلية في الفترة القادمة .
> صرح بذلك المهندس البدري فهمي، مدير عام التشغيل والصيانة لقطاع كهرباء سوهاج، وقال أن المشروع من المنتظر أن يتم الأنتهاء منه خلال الأسبوع الجاري وذلك بتكلفة إجمالية مليون و700 ألف جنية .

ومن ناحية آخري، يجري الإنتهاء من إنارة الطريق الجنوبي للمطار المؤدي إلي قريتي بيت خلاف وبيت داوود مع مراجعة إنارة كل الطرق المؤدية للمطار لضمان العمل الليلي للمطار بكفاءة وبيسر علي مستخدمي المطار من مواطني المحافظة .

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