محافظ أسيوط: إنشاء مشروع سكنى على مساحة 900 فدان

أعلن اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط عن الانتهاء من وضع التصور الابتدائى لمشروع التنمية العمرانية لمنتجع اسيوط السكنى والذى سيقام على مساحة 900 فدان شمال غرب مدينة اسيوط ما بين شركتى الاسمنت والبترول ووضع خطة شاملة لتطوير كورنيش النيل بالبر الشرقى والغربى بالمحافظة لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتحقيق مردود اقتصادى ومادى كبير .

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مناقشة التصور الابتدائى لمشروع التنمية العمرانية لمنتجع اسيوط السكنى وتطوير كورنيش اسيوط بالبر الشرقى والغربى بحضور مجدى سليم سكرتير عام المحافظة وفكرى ثابت السكرتير العام المساعد ومسئولى التخطيط العمرانى والاسكان والكهرباء والزراعة بالمحافظة .

وأشار محافظ اسيوط الى ان مشروع التنمية العمرانية لمنتجع اسيوط سيوفر الاسكان المتميز والاستثمارى وعمارات اسكان الشباب بالاضافة الى توفير مساحات خضراء واندية ومجمعات تجارية واستهلاكية وخدمات متكاملة والتى من شانها ان توفر ما يقرب من 8000 فرصة عمل بالاضافى الى العائد المادى الكبير الذى ستوفره للمحافظة والذى يتم توجيهه مباشرة للانفاق على مشروعات جديدة لتطوير المدن والمراكز والقرى فى مختلف المجالات .

وأوضح المحافظ الى أن عملية التطوير ستشمل كورنيش النيل بالبر الشرقى والغربى لمدينة اسيوط على ان تشمل بازارات ومحلات وصالات افراح وحدائق وباركينج للسيارات ومطاعم بشكل حضارى وجمالى لخدمة ابناء المحافظة .