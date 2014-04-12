ضبط 51 ألف لتر سولار و3800 كيلو سلع مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بأسيوط‎

شدد اللواء إبراهيم حماد ، محافظ أسيوط ،على تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة للقطاعات التموينية بمراكز المحافظة لضمان وصول الدعم التموينى لمستحقيه بالمواصفات القياسية ، والأوزان القانونية ; للحد من تسريب وتهريب السلع المدعمة للإتجار بها فى السوق السوداء وضبط المخالفين وفق الاجراءات القانونية.

من جانبه أكد المهندس صالح عبد الله ، مدير مديرية التموين بأسيوط ، أن المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين تمكنت من ضبط 731 قضية تموينية خلال 15 يوماً تنوعت ما بين تجميع وتصرف في مواد بترولية مدعمة بدون وجه حق بكمية قدرها 51 ألف لتر سولار و4280 لتر بنزين 80 .

ترجع تفاصيل الواقعة ، أنه عندما تم ضبط السيارة رقم 56499 نقل أسيوط محملة بكمية 6600 لتر سولار أثناء توجهها لمحافظة سوهاج بغرض بيعها في السوق السوداء وتم تحرير محضر رقم 1216 لسنة 2014 جنح الغنايم كما تم ضبط السيارة رقم 1634 ي.ج.أ محملة بـ 1950 لتر سولار وتحرر محضر رقم 1254 لسنة 2014 جنح الغنايم كما تم تحرير محضر رقم 4731 جنح القوصية لمحطة تمويل سيارات لتصرفها في كمية قدرها 35200 لتر سولار كما تم تحرير محاضر أرقام 4707 و 4708 جنح ديروط و3656 جنح مركز أسيوط لمحطات تمويل سيارات لامتناعهم عن بيع 7400 لتر سولار و4280 لتر بنزين 80 كما تم ضبط 5 مستودعات بوتاجاز و5 تجار أثناء تجميعهم 981 إسطوانة بغرض بيعها في السوق السوداء وتم تحرير المحاضر اللازمة.

وأضاف “مدير مديرية التموين”، أنه في مجال السلع التموينية تم تحرير 9 محاضر لتجار تموين تصرفوا في كمية قدرها 3800 كيلو تنوعت بين 1024 كيلو سكر تمويني و2458 زيت تمويني و33 أرز كما تم تحرير 8 محاضر لتهريب 171 شيكارة دقيق مدعم زنة 50 كجم و11 قضية لانتاج خبر ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.