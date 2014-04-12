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“شاهد قضية أبو إسماعيل” يقدم مذكرة من الخارجية الأمريكية تثبت جنسية والدته

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“شاهد قضية أبو إسماعيل” يقدم مذكرة من الخارجية الأمريكية تثبت جنسية والدته “شاهد قضية أبو إسماعيل” يقدم مذكرة من الخارجية الأمريكية تثبت جنسية والدته

حازم صلاح أبو إسماعيل

سلم الشاهد محمد الشناوي، مذكرة رقم 4265 /2012 باللغة الانجيلزية إلي هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي رئيس المحكمة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في قضية محاكمة حازم صلاح أبو إسماعيل لتزويره جنسية والدته مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية ردًا على طلب رسمي من المصرية , بشان السيدة نوال عبد العزيز نور والاستعلام عن حصولها للجنسية الأمريكية بتاريخ 25 أكتوبر 2006،  وأرسلت الخارجية الأمريكية تلك الأوراق التي قدمها الشاهد للمحكمة.

وبسؤال المحكمة عن الجهة التي حصلت الوزارة من المعلومات منها, فرد الشاهد ان الجهة هى وزارة الخارجية الامريكية , وان السفارة المصرية ورد اليها طلب الترشح, فقامت السفارة بإرسال مذكرة رسمية الى الجهة المسئولة الامريكية للاستعلام عن ذلك.

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