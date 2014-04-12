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تأجيل محاكمة مرسى و14 من قيادات الإخوان في “أحداث الاتحادية” لجلسة غداً

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تأجيل محاكمة مرسى و14 من قيادات الإخوان في “أحداث الاتحادية” لجلسة غداً تأجيل محاكمة مرسى و14 من قيادات الإخوان في “أحداث الاتحادية” لجلسة غداً

الرئيس المعزول، محمد مرسى

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان في القضية المتهمين فيها بإرتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضاً للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصيناً لقراراته من الطعن عليها قضائياً، وعدواناً على السلطة القضائية، وذلك لجلسة غداً لسماع أقوال شاهدي إثبات.

 

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