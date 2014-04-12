بالصور .. محافظ الإسماعيلية يفتتح مهرجان الأنشطة الطلابية للمدارس



>أفتتح ،قبل قليل، اللواء أحمد القصاص ،محافظ الإسماعيلية، وعادل عبد العظيم، وكيل وزارة التعليم فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية لمدارس المحافظة بمدرسة 25 يناير الثانوية والذي يضم أختراعات وأبداعات طلتبية ونماذج من مشروعات علمية من الطلاب ،وقدم الطلاب والطالبات عروضا فنية وموسيقية وكشافة علي انغام الأناشيد والأغاني الوطنية .

وأعلن المحافظ، تبنيه ودعمه أنشطة المتفوقين علميا وكلف وكيل الوزارة برعايتهم ،وقال عبد العظيم ،أن الأنشطة الطلابية تضمنت تعبيرا عن كجتمع أقليم القناة وسيناء وأبحاث عن حل مشكلات تعاني منها مدارس مصر مثل العنف في المدارس وترسيخ الشعور بالإنتماء الوطني، لافتا إلي ان المهرجان هو الأكبر من نوعه في تنشطة المدارس علي مدار العام الدراسي .