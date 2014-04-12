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"الإسكان": المدن الجديدة تعانى من نقص الخدمات والتنسيق بين الوزارات

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"الإسكان": المدن الجديدة تعانى من نقص الخدمات والتنسيق بين الوزارات "الإسكان": المدن الجديدة تعانى من نقص الخدمات والتنسيق بين الوزارات

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه كلف رؤساء أجهزة المدن بضرورة النزول للشارع وترك مكاتبهم وحل المشكلات على أرض الواقع.

وأضاف مدبولى، خلال لقائه محافظ الإسكندرية ورئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، أن المدن الجديدة تعانى من مشكلة وحيدة وهى مشكلة الخدمات والتنسيق بين الوزارات، لافتا إلى أنه عرض ذلك داخل مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات تنفذ مبانى خدمية ومدارس ومستشفيات داخل المدن الجديدة وتسندها للوزارات المنوط بها، إلا أن هذه الوزارات نتيجة لنقص التمويل أو عوامل أخرى لا تعمل هذه المؤسسات التى تنشئها الهيئة، مستشهدا بالمستشفى الجامعى داخل مدينة برج العرب.

وأكد أنه من المقرر أن يبدأ تشغيل القطار الذى يربط برج العرب الإسكندرية 15 أبريل المقبل، لافتا إلى أن مجلس هيئة المجتمعات العمرانية وافق على منح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع، وذلك تيسيرا على المستثمرين وحرصا من على التنمية.

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