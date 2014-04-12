بالصور..محافظ الجيزة يزور نقيب الشرطة المصاب بانفجار ميدان الحصرى

زار الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، منذ قليل نقيب الشرطة المصاب فى حادث ميدان الحصرى بـ6 أكتوبر الخميس الماضى، وذلك بمستشفى الشرطة بالعجوزة، بعد انفجار سيارته إثر زرع مجهولين قنبلة أسفلها.

واطمأن عبد الرحمن على حالة الضابط المصاب، حيث أكد عدم وجود كسر بالعظام والضابط يتلقى الرعاية الطبية اللازمة الآن، مضيفا أن الإصابة عبارة عن جرح قطعى متهتك بالقدم اليسرى وشرخ فى أحد أصابع القدم اليمنى، موضحا أنه لم يتحدد موضع خروجه حتى استقرار حالته الصحية.

من جانبه قال النقيب أحمد الصواف، إنه عند توجه لعمله فى الساعة 3 عصر يوم الخميس الماضى وضع سيارته بجوار كشك المرور ومتابعة عمله اليوم، وفى الساعة 5.50 عند توجهه للسيارة فوجئ بانفجار السيارة حيث تم زرع القنبلة أسفلها، موضحا أنه مصاب بكسر فى القدم اليسرى وجرح قطعى، وبعض الشظايا من القنبلة بالقدم اليمنى.