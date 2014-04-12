بدء مسابقة أوائل الثانوية العامة بمشاركة 7 محافظات بالغردقة

بدأت صباح اليوم السبت، فعاليات مسابقة أوائل طلبة الثانوية العامة بأحد فنادق الغردقة، والتى يتنافس فيها 50 طالبا من سبع محافظات مختلفة، وهى (البحر الأحمر "منظم ومستضيف"، والجيزة، والإسكندرية، والإسماعيلية، والدقهلية، وأسيوط، وسوهاج).

كان اللواء مصطفى صدقى سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، قد شارك نائبا عن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، فى المؤتمر الافتتاحى للتجهيز لمسابقة الصف الثالث الثانوى على مستوى الجمهورية، والتى تقام اليوم السبت بالغردقة، تحت رعاية الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

شهد المؤتمر تعارفا بين المحافظات المشاركة، إلى جانب إجراء القرعة التنظيمية لترتيب أماكن جلوس طلاب المحافظات المشاركة.

شكر سكرتير عام المحافظة الحضور، وأثنى على مجهوداتهم وتحملهم مشقة السفر، ووعدهم بتوفير كل المتطلبات اللازمة لهم أثناء الإقامة، كما قدمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة درع المديرية لسكرتير عام مساعد المحافظة، بصفته المشرف على العملية التعليمية بالمحافظة والمنسق العام لمسابقة أوائل الطلبة التى تقام فى محافظة البحر الأحمر.

شارك فى المؤتمر مدير التربية والتعليم بالمحافظة سرور إبراهيم سرور، وحسن السنوسى وكيل المديرية، وصلاح برعى رئيس مجلس الأمناء بالبحر الأحمر، إلى جانب بعض القيادات التعليمية ورؤساء ومديرى مجالس الأمناء من السبع محافظات المشاركة.