وزير التعليم العالى: ظروف الدولة الاستثنائية سبب تقديم الامتحانات

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وزير التعليم العالى: ظروف الدولة الاستثنائية وراء تقديم الامتحانات

كتب وائل ربيعى

أكد الدكتور وائل الدجوى، وزير التعليم العالى، أن الظروف الاستثنائية التى تمر بها الدولة هى السبب الرئيسى فى تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لهذا العام، وأنه تم إخطار كل عمداء الكليات بضرورة الالتزام بما تم تدريسه للطلاب خلال الفترة الماضية، وتضمين الامتحانات للفصول المقررة فى هذه الفترة فقط وعدم الخروج عنها.

وأضاف الدجوى، فى تصريحات صحفية على هامش ورشة عمل "جودة أداء التعليم الهندسى الخاص: بداية الطريق نحو الاعتماد"، التى تستضيفها كلية الهندسة بجامعة القاهرة، اليوم السبت، أن الجامعات ستراعى ظروف الطلاب فى الامتحانات المقبلة.

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