وزير الصحة: متابعة رصيد الأمصال بالمحافظات يومياً للتأكد من توافرها

أكد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، أن منهج الدولة الحالى هو الاستثمار فى صحة الإنسان المصرى، مشيراً إلى أن مستشفى قفط المركزى الذى تم افتتاحه اليوم، السبت، يمثل طفرة طبية جديدة على أعلى مستوى، وإضافة للخدمات الطبية لمحافظة قنا، مشيراً إلى أن اكتمال المنظومة الطبية يتم بتفعيل دور الخدمات واستمرارها، والالتزام بتقديم تلك الخدمات بمستوى عال من الجودة للخدمات العلاجية، وذلك عن طريق تدريب الفرق الطبية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بقاعة المؤتمرات بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أن هناك آلية جيدة تم اعتمادها مع كليات الطب فى مصر لتوفير أطباء مدربين يمكنهم تقديم خدمة طبية مميزة، بجانب تحرير عقود صيانة خاصة بمستشفى قفط المركزى، للحفاظ على المنشآت والأجهزة، مع وضع سياسة واضحة للثواب والعقاب، فى حالة التقصير من ناحية تقديم الخدمات الطبية.

وعن توفير الأمصال واللقاحات لمحافظة قنا، أوضح الوزير أنه يعرض عليه تقرير يومى بالرصيد الاستراتيجى للأمصال واللقاحات على مستوى الجمهورية، وأنه تم توفير جميع الاحتياجات من الأمصال واللقاحات لمحافظة قنا، وتم وصولها بالفعل إلى الوحدات الصحية والمستشفيات، لافتاً إلى تحويل وحدات الرعاية الصحية إلى مستشفيات يعتمد على مدى الاحتياج إلى ذلك، بناءً على معايير محددة، أهمها ألا يقل الاحتياج عن ٥٠ سريرا فى كل مستشفى طبقاً للمعايير العالمية.

وأشار إلى إعداد مشروع ضخم لتطوير أقسام الطوارئ والحضانات والأطفال المبتسرين، من خلال دليل استرشادى متصل بغرفة الرعاية المركزة، كما يتم حالياً التسجيل الإلكترونى الكامل لكل ملفات المرضى.

من جانبه أوضح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أنه سيتم تشكيل مجلس أمناء لمستشفى قفط، لمتابعة سير العمل وانتظامه والنظافة، بالإضافة إلى المرور الدورى.

وأشار إلى أن الخدمات الطبية فى المحافظة ستشهد طفرة جيدة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى تطوير ورفع كفاءة عدد من المستشفيات بالمحافظة بتكلفة ٤٤ مليون جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد بعض الوحدات الصحية بتكلفة ١٢ مليون جنيه، مشيراً إلى أن هذا التطوير يعكس اهتمام الدولة بمحافظات الصعيد التى عانت كثيراً من الإهمال خلال السنوات الفائتة، مطالباً وزير الصحة بتوفير بعض الأجهزة، ومن بينها وحدة قسطرة للقلب، وأجهزة رنين مغناطيسى.

جدير بالذكر أنه تم الاشتباه فى إلقاء قنبلة بدائية الصنع داخل مقر المستشفى، قبل وصول وزير الصحة لافتتاحه، صباح اليوم السبت، إلا أن فعاليات الافتتاح وتفقد المستشفى تمت كما كان مقرراً لها.