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شركة الملاحة الجوية تبدأ تدريب المراقبين الجويين اليمنيين

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شركة الملاحة الجوية تبدأ تدريب المراقبين الجويين اليمنيين شركة الملاحة الجوية تبدأ تدريب المراقبين الجويين اليمنيين

صرح إيهاب محيى الدين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، بأن الشركة ممثلة لسلطات الطيران المصرية، تمكنت من حسم التنافس بين عدد من الدول لتقديم الخدمات التدريبية للدورات غير النمطية بالمراقبة الجوية والأنظمة الهندسية لصالح .

وأشار إلى وصول أول دفعة من الكوادر اليمنية لبدء التدريب الفعلى بالقاهرة، تنفيذاً للبرتوكول الذى تم توقيعه خلال شهر فبراير 2014، لافتا أنه يجرى حالياً التنسيق مع بعض الدول الأفريقية لبدء تدريبها بالقاهرة.

تمكنت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية من استعادة مكانتها بين دول الشرق الأوسط فى مجال التدريب بالاستعانة بالمدربين المعتمدين من سلطة الطيران المدنى المصرية وباستخدام المحاكى التدريبى SIMULATOR)) المتواجد بمركز القاهرة ومعامل تدريب اللغة الإنجليزية والتى أسست على أعلى تقنيات عالمية وبإشراف مقيمى اللغة الإنجليزية المعتمدين دولياً من جامعة "ماى فلو" بالمملكة المتحدة.

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