أسماء دفعة جديدة من موظفي التربية تمت ترقيتهم

|
م
|
الاسم
|
رقم الاوراكل
|
الدرجة الحالية
|
الدرجة الجديدة
|
المنطقة التعليمية
|
1
|
خولة مفتاح عبدالله مفتاح
|
3
|
2
|
رأس الخيمة
|
2
|
هند سالم علي خليفة كروفة
|
3
|
2
|
رأس الخيمة
|
3
|
شيخة محمد عبيد جاسم
|
3
|
2
|
رأس الخيمة
|
4
|
زهرة سالم محمد سالم الحوسني
|
3
|
2
|
رأس الخيمة
|
5
|
صفية جمعة فاضل محمد البلوشي
|
3
|
2
|
رأس الخيمة
|
6
|
عائشة علي راشد محمد الحميدي
|
3
|
2
|
رأس الخيمة
|
7
|
أنتصار سالم محمد بن نصر
|
3
|
2
|
رأس الخيمة
|
8
|
خلود عبد الرحيم محمد العوضي
|
3
|
2
|
رأس الخيمة
|
9
|
لطيفة عبدالله علي الشرف
|
3
|
2
|
رأس الخيمة
|
10
|
موزة محمد سعيد سيف الصياح
|
3
|
2
|
رأس الخيمة
|
11
|
فاطمة علي عبدالله سالم بله
|
3
|
2
|
رأس الخيمة
|
12
|
سعاد علي محمد درويش
|
3
|
2
|
رأس الخيمة
|
13
|
فاطمة محمد عبيد محمد الزعابي
|
3
|
2
|
رأس الخيمة
|
14
|
عفاف عبدالرزاق أحمد عبدالله الطير
|
3
|
2
|
رأس الخيمة
|
15
|
عائشة عبدالرحمن حسن إبراهيم
|
3
|
2
|
رأس الخيمة
|
16
|
عائشة سعيد محمد سعيد بامطرق
|
3
|
2
|
رأس الخيمة
|
17
|
عائشة أحمد إبراهيم أحمد ين جمعة
|
3
|
2
|
رأس الخيمة
|
18
|
عائشة إبراهيم عبدالله جاسم
|
3
|
2
|
رأس الخيمة
|
19
|
آمنة محمد علي المطر
|
3
|
2
|
رأس الخيمة
|
20
|
عائشة محمد حميد مطربن زايد
|
3
|
2
|
رأس الخيمة
|
21
|
خولة سالم سالمين بلال
|
3
|
2
|
رأس الخيمة
|
22
|
نجلاء عبدالله حميد الخاطري
|
3
|
2
|
رأس الخيمة
|
23
|
فاطمة محمد سيف سالم الخاطري
|
3
|
2
|
رأس الخيمة
|
24
|
سوسن سيف علي يوسف أبو الروغة
|
3
|
2
|
رأس الخيمة
|
25
|
بينة محمد سالم الزعابي
|
3
|
2
|
رأس الخيمة
|
26
|
مريم عيسى حسن المركب
|
3
|
2