أخبار عاجلة

الزمالك يؤجل مؤتمر تقديم البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق إلى السبت -
ملاعب ONsport: مميزات سكي إيجيبت والفرق بينها وبين سكي دبي -
ملاعب ONsport: دور شركة تراي فاكتوري في تنظيم البطولات الرياضية -
قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر» -
مرتضى: هخوض انتخابات الزمالك.. والراجل ينزل قدامي ويكسبني -
مرتضى منصور يزيح النقاب عن تشكيل الجهاز الفني الجديد -
السفيرة عزيزة - ريهام صفوت " إمرأة تفكر خارج الصندوق" .. عربية للأكل الصيني -
كارثة || ملهى يمزج الآذان بالموسيقى -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 -
ملاعب ONsport:عيش التجربة في 7 آلاف جليد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

أسماء دفعة جديدة من موظفي التربية تمت ترقيتهم

Google+ Print
أسماء دفعة جديدة من موظفي التربية تمت ترقيتهم أسماء دفعة جديدة من موظفي التربية تمت ترقيتهم
إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

م

الاسم

رقم الاوراكل

الدرجة الحالية

الدرجة الجديدة

المنطقة التعليمية

1

خولة مفتاح عبدالله مفتاح

 

3

2

رأس الخيمة

2

هند سالم علي خليفة كروفة

 

3

2

رأس الخيمة

3

شيخة محمد عبيد جاسم

 

3

2

رأس الخيمة

4

زهرة سالم محمد سالم الحوسني

 

3

2

رأس الخيمة

5

صفية جمعة فاضل محمد  البلوشي

 

3

2

رأس الخيمة

6

عائشة علي راشد محمد الحميدي

 

3

2

رأس الخيمة

7

أنتصار سالم محمد بن نصر

 

3

2

رأس الخيمة

8

خلود عبد الرحيم محمد العوضي

 

3

2

رأس الخيمة

9

لطيفة عبدالله علي الشرف

 

3

2

رأس الخيمة

10

موزة محمد سعيد سيف الصياح

 

3

2

رأس الخيمة

11

فاطمة علي عبدالله سالم بله

 

3

2

رأس الخيمة

12

سعاد علي محمد درويش

 

3

2

رأس الخيمة

13

فاطمة محمد عبيد محمد الزعابي

 

3

2

رأس الخيمة

14

عفاف عبدالرزاق أحمد عبدالله الطير

 

3

2

رأس الخيمة

15

عائشة عبدالرحمن حسن إبراهيم

 

3

2

رأس الخيمة

16

عائشة سعيد محمد سعيد بامطرق

 

3

2

رأس الخيمة

17

عائشة أحمد إبراهيم أحمد ين جمعة

 

3

2

رأس الخيمة

18

عائشة إبراهيم عبدالله جاسم

 

3

2

رأس الخيمة

19

آمنة محمد علي المطر

 

3

2

رأس الخيمة

20

عائشة محمد حميد مطربن زايد

 

3

2

رأس الخيمة

21

خولة سالم سالمين بلال

 

3

2

رأس الخيمة

22

نجلاء عبدالله حميد الخاطري

 

3

2

رأس الخيمة

23

فاطمة محمد سيف سالم الخاطري

 

3

2

رأس الخيمة

24

سوسن سيف علي يوسف أبو الروغة

 

3

2

رأس الخيمة

25

بينة محمد سالم الزعابي

 

3

2

رأس الخيمة

26

مريم عيسى حسن المركب

 

3

2