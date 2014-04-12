تأجيل دعوي غلق قناة ” فلول ” لـ 14 يونيو

قررت ” دائرة الاستثمار” بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوي غلق قناة ” فلول ” التي أطلقتها سما المصري لجلسة 14 يونيو القادم لورود الإعلان.

واختصمت الدعوي كلا من وزيرة الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و وزارة الإستثمار للمطالبة بسحب ترخيص القناة .

وأكدت صحيفة الدعوي التي أقامها مصطفي شعبان المحامي أن القناة المطلوب غلقها تمارس أفعالا منافية لقيم المجتمع وثقافته وتعرض أمورا وصلت لإيحاءات جنسية متعارضة مع أخلاقيات المجتمع.