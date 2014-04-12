النيابة تطلب تحريات المباحث حول اشتباكات الإخوان والأمن بعين شمس أمس

انتقل فريق من نيابة عين شمس برئاسة المستشار مصطفى خطاب، مدير النيابة لمعاينة موقع اشتباكات عناصر جماعة الإخوان وقوات الأمن أمس بمنطقة الألف مسكن، كما أمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث والأمن الوطنى، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة الحرائق التى أشعلها عناصر الإخوان فى المنطقة.

كان تظاهر، أمس الجمعة، العشرات من عناصر جماعة الإخوان بمنطقة الألف مسكن بعين شمس، وقاموا بترديد هتافات معادية لقوات الجيش والشرطة، كما قاموا بإلقاء زجاجات المولوتوف والخرطوش على قوات الأمن والأهالى ، مما دفع قوات الأمن لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.