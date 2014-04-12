أخبار عاجلة

الزمالك يؤجل مؤتمر تقديم البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق إلى السبت -
ملاعب ONsport: مميزات سكي إيجيبت والفرق بينها وبين سكي دبي -
ملاعب ONsport: دور شركة تراي فاكتوري في تنظيم البطولات الرياضية -
قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر» -
مرتضى: هخوض انتخابات الزمالك.. والراجل ينزل قدامي ويكسبني -
مرتضى منصور يزيح النقاب عن تشكيل الجهاز الفني الجديد -
السفيرة عزيزة - ريهام صفوت " إمرأة تفكر خارج الصندوق" .. عربية للأكل الصيني -
كارثة || ملهى يمزج الآذان بالموسيقى -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 -
ملاعب ONsport:عيش التجربة في 7 آلاف جليد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

بالفيديو: خطوات وشم الحاجبين بتاتو "الشعرة شعرة"

Google+ Print
بالفيديو: خطوات وشم الحاجبين بتاتو "الشعرة شعرة" بالفيديو: خطوات وشم الحاجبين بتاتو "الشعرة شعرة"

نالت موضة وشم الحواجب رواجاً واسعاً، خصوصاً بعد انتشار صيحات تعريض الحاجبين.
لهذا، بدأنا نرى حواجب النساء "أشكال ألوان"، بما لا ينسجم مع وجه المرأة وحياتها الطبيعيّة وبساطة جمالها.
من هنا، كان لموضة التاتو "الشعرة شعرة" دور بارز في إبعاد المرأة عن الإطلالة الاصطناعيّة. فما هو هذا التاتو؟

تابعي في خطوات سيدتي لليوم جديد موضة التاتو الفيلينغ.
يُعرف بتاتو التعبئة أو الـ"فيلينغ" Filling. وهو يقوم على رسم شعيرات بين شعر الحاجب بنفس عمليّة التاتو العادية .
هذا التاتو صحي للغاية، ويختفي بعد سنة، إذا تمّ على يد اختصاصيّة دقيقة. هذا ما ذكرته لنا اختصاصيّة المكياج والتاتو إيفا عطا الله.
ولمزيد من التوضيح بهذا الشأن، شاهدي الفيديو المفصّل الذي نفّذته إيفا، ولاحظي النتيجة الطبيعيّة المميّزة.

 

 

 


 

تابعي هنا:

بالفيديو: خطوات تصحيح الحواجب بالمكياج!

بالفيديو خطوات بسيطة لأظافر بتوقيع ربيع 2014

أبسط الخطوات لتصغير الأنف بالمكياج!

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي»

بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي»

بالفيديو.. شاب مصري يتزوج «كلبة» ويهجر زوجته .. ومذيع "العاصمة" يعتذر لهذا السبب!

بالفيديو.. شاب مصري يتزوج «كلبة» ويهجر زوجته .. ومذيع "العاصمة" يعتذر لهذا السبب!

بالفيديو || شاهد بقايا صرح هامان الذي أمر فرعون موسى ببناءه المذكور في القرءان الكريم

بالفيديو || شاهد بقايا صرح هامان الذي أمر فرعون موسى ببناءه المذكور في القرءان الكريم

بالفيديو- رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو

بالفيديو- رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو