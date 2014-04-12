بالفيديو: خطوات وشم الحاجبين بتاتو "الشعرة شعرة"

نالت موضة وشم الحواجب رواجاً واسعاً، خصوصاً بعد انتشار صيحات تعريض الحاجبين.

لهذا، بدأنا نرى حواجب النساء "أشكال ألوان"، بما لا ينسجم مع وجه المرأة وحياتها الطبيعيّة وبساطة جمالها.

من هنا، كان لموضة التاتو "الشعرة شعرة" دور بارز في إبعاد المرأة عن الإطلالة الاصطناعيّة. فما هو هذا التاتو؟

تابعي في خطوات سيدتي لليوم جديد موضة التاتو الفيلينغ.

يُعرف بتاتو التعبئة أو الـ"فيلينغ" Filling. وهو يقوم على رسم شعيرات بين شعر الحاجب بنفس عمليّة التاتو العادية .

هذا التاتو صحي للغاية، ويختفي بعد سنة، إذا تمّ على يد اختصاصيّة دقيقة. هذا ما ذكرته لنا اختصاصيّة المكياج والتاتو إيفا عطا الله.

ولمزيد من التوضيح بهذا الشأن، شاهدي الفيديو المفصّل الذي نفّذته إيفا، ولاحظي النتيجة الطبيعيّة المميّزة.





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