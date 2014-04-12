ماء الورد لتفتيح البشرة وحمايتها

ماء الورد مستحضر تجميلي مهم للواتي يرغبن في بشرة مثاليَّة وعيون نضرة. فقد أكّد خبراء التجميل أنَّ لماء الورد فوائد عديدة للبشرة؛ وهو بمفرده، ومن دون إضافات، قابض طبيعي للبشرة، ويُمكن استخدامه بديلاً للـتونيك والتونر، من أجل غلق المسامّ بعد الغسول في الصباح والمساء ـ ضمن برنامج العناية اليوميَّة بالبشرة ـ كما أنَّه يفتّح البشرة وينقّيها ويجعلها صافية ونضرة وخالية من الشوائب وناعمة الملمس.

ويساعد ماء الورد في حماية البشرة من آثار الشمس الضارّة، ويفيد أصحاب البشرة الدهنيَّة وذات المسام الواسعة. وإذا استخدم مع مكونات إضافيَّة، فإنَّه يدخل في كثير من الوصفات الطبيعيَّة، سواء أكان عامل حماية أو معالجاً لإحدى مشكلات البشرة، بالإضافة إلى أنَّه يستخدم لمعالجة لدغات الحشرات، لأنَّه يعمل على توقف الشعور بالحكة، والحدِّ من الالتهاب وتبريد المنطقة.

فوائده

1- تنقية الجلد.

2- تضييق مسام البشرة.

3- إزالة انتفاخات العين والحدِّ منها من خلال وضع قطن مدور عليها لمدَّة ساعتين.

4- تغذية الرموش.

5- مقاومة الهالات السوداء

6- القضاء على الحساسيَّة.

7- معالجة تهيّج البشرة والتسلخات الناتجة عن الجروح.

8- التخفيف من احمرار البشرة وإراحة الشرايين الزهريَّة الصغيرة.

9- الحدُّ من إفرازات البشرة الدهنيَّة.

10- تنشيط خلايا البشرة، إذ يعمل على تجديدها وتعزيز الأوكسيجين فيها.

طرق مثاليَّة لاستخدام ماء الورد

للقضاء على النمش وتفتيح البشرة: استخدمي خليطاً من زيت اللوز الحلو، وملعقة من الحليب البودرة، وملعقة من النشاء، وقليلاً من ماء الورد. يفرد المزيج على الوجه والرقبة، لمدَّة 15 دقيقة، ثمّ يُغسل الوجه بماء دافئ ويُشطف بالماء البارد. يُمكنك اتّباع هذه الوصفة مرَّة واحدة أسبوعياً.

- عند الاستيقاظ من النوم: اغسلي وجهك بالماء والغسول الخاصّ بنوع بشرتك، ثمّ رشّي عليه بضع قطرات من ماء الورد قبل وضعك كريم الشمس.

- إذا كنت تعانين من احمرار الوجه والحساسيَّة المفرطة: اخلطي ماء الورد بقليل من السكّر الناعم، وضعيه على بشرتك كقناع، لمدَّة ربع ساعة.

- للحصول على بشرة نضرة: ابشري خيارة واحدة، وأضيفي إليها ملعقة من ماء الورد، ثمّ اجعليها قناعاً على البشرة.

- للتخلّص من انتفاخ العين والهالات السوداء: استخدمي كمّادات ماء الورد البارد، بعد الاستيقاظ من النوم.

- إذا كنت تعانين من حبِّ الشباب: استخدمي ماء الورد، بعد إضافة ملعقة من عصير الليمون إليه.

- للتخلّص من الكلف: امزجي ملعقة من خلّ التفاح بماء الورد، ثمّ ضعي المزيج كقناعٍ، مرتين في اليوم.

- لتبييض البشرة: اشربي كوباً من الماء صباحاً، بعد إضافة ملعقة كبيرة من ماء الورد إليه

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