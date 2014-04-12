وفاة شقيق إبراهيموفيتش بعد صراع مع المرض

مدريد، (إفي): توفي شقيق نجم كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بعد صراع طويل مع المرض، ليضاعف محنة هداف باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يعاني من إصابة حاليا بالتزامن مع خروج فريقه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بحسب ما أكدته تقارير صحفية.

وسافر إبراهيموفيتش على الفور من لندن الى السويد بعد الخسارة من تشيلسي الإنجليزي الثلاثاء الماضي وسط تكتم شديد.

وكان يعتقد أن إبرا عاد لمسقط رأسه لإجراء فحوص طبية بعد تعرضه لإصابة عضلية في مباراة الذهاب بباريس، والتي حرمته من استكمال اللقاء واستبعد بسببها عن المشاركة في لقاء الإياب.

واصطحب زلاتان زوجته وطفليه في رحلة السويد، ولا يعرف حتى الآن الموعد الذي سيعود فيه الى باريس.