الدهشة والغرابة في مكتب "جوجل" الجديد

أعيد تصميم مكتب "جوجل" الذي يقع في جنوب العاصمة الهولندية "أمستردام"، من قبل استوديو D/DOCK بهدف تأمين الراحة للموظفين، وتعزيز الإنتاجيّة وضمان حسن سير العمل.

رافقي "سيدتي نت" لاكتشاف روعة الديكور الذي يدمج الحضارة الهولندية بالحداثة.

يُلاحظ وجود عناصر غريبة ومثيرة للدهشة في هذا المكان، الذي كان مجرد مرآب، حيث بدأ مؤسسا "جوجل" لاري بايدج" وسيرغي برين عملهما، وسرعان ما أمسى مساحة مريحة وملائمة للإبداع! وقد صمّمت جدرانه من الطوب، وطغت الألوان الفرحة والمفروشات المريحة عليه.

واهتمت الشركة بالجانب البيئي في تصميمه، إذ أعيد استعمال الأشياء القديمة بطريقة صحيّة، أي تمّ تجديدها بدلاً من التخلّص منها.

وكذلك، تمّ توفير الراحة للموظفين، من خلال تلبية كلّ ما يُلبّي احتياجاتهم، من الاسترخاء والتغذية وإمكانية ممارسة الرياضة والضوء الطبيعي والهواء النقي والتحفيز البصريّ.

ويؤمن برنامج "جوجل" لموظّفيه خيارات طعام صحيّة، في داخل المطعم الذي يتّسع لحوالي 80 عاملاً في الشركة، فيما يوفّر النادي الرياضي وغرفة التأمّل فرصة لهم للحفاظ على لياقتهم البدنية والعقلية على حدّ سواء.

وتحظى جميع الغرف بالنوافذ التي تطلّ على المدينة، ممّا يُمكّن الموظفين من الاستمتاع بمناظر بانورامية، أثناء العمل!

شاهدي أيضاً:

"الهوت كوتور" في شقّة كريستيان ديور الفندقية