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وفاة الكاتبة البريطانية ” سو تاونسند” مؤلفة روايات أدريان مول

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وفاة الكاتبة البريطانية ” سو تاونسند” مؤلفة روايات أدريان مول وفاة الكاتبة البريطانية ” سو تاونسند” مؤلفة روايات أدريان مول

توفيت الكاتبة البريطانية سو تاونسند التي حققت شهرة عالمية من خلال سلسلة القصص الكوميدية الشهيرة أدريان مول عن 68 عامًا.

وقالت دار نشر بنجوين بوكس التي تنشر أعمال تاونسند في بيان أمس الجمعة، إن الروائية التي اضطرت إلى إملاء القصص في سنوات عمرها الأخيرة بعد أن فقدت بصرها بسبب مرض السكري توفيت في هدوء بمنزلها في ليشستر بوسط إنجلترا إثر إصابتها بجلطة.

وحققت تاونسند النجاح برواية “اليوميات السرية لأدريان مول” في عام 1982 والتي تحكي قصة حياة الفتي المراهق أدريان مول في عهد رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر.

وبيعت أكثر من 20 مليون نسخة من الرواية على مستوى العالم وكتبت تاونسند جزءًا ثانيًا منها بعد عامين مما جعلها الكاتبة صاحبة الكتب الأكثر مبيعًا في الثمانينيات. ومضت الكاتبة الراحلة تكتب ستة أجزاء أخرى من سلسلة قصص أدريان مول المحبوبة.

وظلت تاونسند التي تركت المدرسة عندما كانت في سن 15 عامًا تكتب سرًا لمدة 20 عامًا إلى أن انضمت إلى مجموعة للكتاب في مسرح بليشستر.

ومع اقتراب انتهاء حياتها العملية أصيبت تاونسند بمرض السكري الذي أفقدها توازنها وبصرها.

رويترز

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