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السجن مدى الحياة لامرأة أمريكية قتلت صديقها بكعب حذائها

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السجن مدى الحياة لامرأة أمريكية قتلت صديقها بكعب حذائها السجن مدى الحياة لامرأة أمريكية قتلت صديقها بكعب حذائها

أصدرت محكمة أمريكية حكمًا بالسجن مدى الحياة بحق امرأة (45 عامًا) لقتل صديقها بكعب حذائها العالي.

وأصدرت هيئة محلفين في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية حكمًا على آنا تروخيو، التي قالت إنها كانت في حالة دفاع عن النفس عندما ضربت صديقها الف ستيفن أندرسون العام الماضي.

وتوفي أندرسون (59 عامًا) إثر إصابته في وجهه ورأسه بما لا يقل عن 25 ضربة من كعب حذائها الذي يبلغ طوله 12 سنتيمترًا.

وكان المشهد دمويًا لدرجة أن المحققين ظنوا أن أندرسون تعرض لإطلاق نار في الوجه.

وأدانت هيئة المحلفين تروخيو بالقتل يوم الثلاثاء الماضي على الرغم من مناشدتها الدامعة بالعفو عنها حيث قالت إنها تصرفت بشكل عاطفي مفاجئ.

ونقلت صحيفة هيوستن كرونيكل عن محامي الدفاع جاك كارول قوله للمحلفين: إن تروخيو كانت تتعرض للإساءة من صديقها، إلا أن المحلفين لم يقبلوا هذا الدفاع.

د ب أ

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