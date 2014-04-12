في السياسة الأمريكية .. للأحذية استخدامات أخرى .. ودورات للرؤساء للتعامل معها

كتب| السيد الحديدي

من المنتظر أن يُضاف إلي المحاضرات التي يتلقاها طلاب علوم السياسة بجامعة ميتشغان الأمريكية ، محاضرة أو دورة تدريبية عن كيفية مواجهة الدبلوماسي لرمية حذاء من أحد المعارضين ، حيث أنه مؤخراً في أمريكا ، لا تدخل المصالح ولعبة توازن القوي فقط في القرارات السياسية التي تتخذها الدولة العظمي فقد ظهر عامل جديد علي الساحة ، يضعه المسؤولون الأمريكيون في حسبانهم عند اتخاذهم قرار ما ألا وهو “الحذاء”.

هيلاري كلينتون .. تقابل الحذاء بسخرية

رشقت امرأة بحذائها، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، التي سخرت بدورها من الحادث، وذلك خلال مؤتمر في لاس فيغاس، بولاية نيفادا غربي الولايات المتحدة، الخميس، واعتقلت الشرطة المرأة.

ورشقت السيدة الحذاء باتجاه كلينتون خلال مداخلة للأخيرة في مؤتمر معهد صناعات إعادة تصنيع النفايات. ولم تصب كلينتون (66 عاما)، وقد تجاوز الحذاء رأسها بسنتيمترات قليلة، ومازحت الجمهور على الفور بعد الحادث.

> وقالت حسب ما ظهرت في محطة التليفزيون “كي تي إن في” المحلية: “لحسن الحظ أنه ليس أفضل مني”، وقد حظيت بتصفيق الحاضرين في القاعة. وأضافت وهي تضحك: “لا أعتقد أن إدارة النفايات هي أيضا مثار جد.

زعيم الاتحاد السوفيتي يرفع حذائه في وجه”جون كيندي”

جاء حذاء الزعيم السوفياتي الشهير ، نيكيتا خوروتشوف ، الذي خلعه على مرأى زعماء العالم عام 1960، منهم جون كيندي، وراح يضرب به منصة الأمم المتحدة غاضبا ومنددا بالعدوان الثلاثي على مصر.

يبدو أن تلك لم تكن المرة الأولي الذي يحدث بها مثل ذلك التصرف داخل جدران الأمم المتحدة ، فالجمعية العامة هي أيضاً منفذ للشعوب أيضاً بقدر ما هو صوت الأنظمة التي تحكمها، وعلى الرغم من الرصانة والعناية في اختيار الكلمات العذبة بدقة، إلا أن الجمعية العامة استحالت مسرحاً لكثير من الأحداث المضحكة التي سجلت علامات فارقة في تاريخ المنظمة الدولية.

وحين رفضت الولايات المتحدة منح الاعتراف بالصين الشعبية الشيوعية بدلاً من الصين الديمقراطية، وعندها انهال الزعيم الروسي علي الولايات المتحدة بسيل من الاتهامات بانتهاج السياسة الإمبريالية .

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ورد الغرب عليه بضرورة منح أوروبا الشرقية استقلالها ، استشاط خروتشوف غضباً وما كان هناك دواء لتهدئته سوى أن يخلع حذائه ويضرب به بقوة على منبر الجمعية العامة وتابعها بسيل من الشتائم “باللغة الروسية”.

لم يلجأ خورتشوف إلي إخفاء حذاءه لكنه أبقاه خروتشوف فردة حذائه على منبر الجمعية العمومية وعاد بفردة حذائه الأخرى إلى مقعده هادئاً. وعرفت هذه الدورة من الامم المتحدة ب”دورة حذاء خوريتشوف”.

جورج بوش يودع منصبه برشقة حذاء من صحفي عراقي

في شهر ديسمبر 2008 ، عقد الرئيس الأمريكي جورج بوش الإبن مؤتمراً صحفياً بالاشتراك من الرئيس العراقي نور المالكي في بغداد وكان ضمن الفعاليات للزيارة الثالثة لجورج بوش للعراق ، وذلك قبل نهاية ولايته بأشهر قليلة . وفي أثناء سير المؤتمر فاجئ منتظر الزايدي ، الصحفي العراقي المهتم بشؤن ضحايا غزو العراق ، كل من في المؤتمر بخلع حذائيه والقائهما في وجه الرئيس الأمريكي .

فشلت محاولة نور المالكي حينها في الامساك بأحد فردتي الحذاء ، فأصابت جبين بوش ، وجاءت الفردة الأخري بعيداً عن وجه بوش بسنتيمترات قليلة. وأرفق “الزيدي” إلقاء الحذاء بعبارة “هذه قبلة الوداع من الشعب العراقي أيها الكلب”.

تعرض حينها “الزيدي” للضرب المبرح من قبل القوات المشرفة علي تأمين المؤتمر مما أسفر عن كسر في ذراعه ، وتم اعتقاله علي الفور وأودع في أحد السجون العراقية