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دينا الجسر تفتتح متجرها الأول في بيروت

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دينا الجسر تفتتح متجرها الأول في بيروت دينا الجسر تفتتح متجرها الأول في بيروت

شهد وسط العاصمة اللبنانية بيروت مساء أمس، حفلة افتتاح المتجر الأول للمصممة دينا الجسر. وقد لبّى موقع "سيدتي نت" دعوة الصممة لحضور هذا الحدث، الذي تخللته أجواء راقية، طغت عليها نغمات موسيقية اختالت على وقعها العارضات بأزياء من مجموعة الجسر لربيع وصيف 2014.
الاستقبال كان عند مدخل المتجر، الذي غطّت أرضه سجادة حمراء، وتوزّعت على جوانبه أزهار التوليب البيضاء. وفي الحديقة المجاورة للمتجر، كانت لنا جولة صغيرة على العشب الأخضر الذي افترشته شموع مضاءة عكست رومنسية حالمة طيلة السهرة. استقبلتنا المصمة دينا الجسر بابتسامتها المعتادة، وكانت السعادة بادية على ملامحها، كما على ملامح كل من حضر المناسبة. هو المتجر الأول لها، وقد أرادت أن تنطلق بخطوتها الأولى من بلدها.
"سيدتي نت" تتمنى للمصممة الشابة مزيداً من النجاح والتقدّم.

ماذا قالت دينا الجسر عن المصمم ربيع كيروز، لماذا تأخرت في افتتاح أول متجر لها، وغيرها من الأسئلة، أجابت عنها المصممة في لقاء حصري لـ"سيدتي نت"، ترقبوه قريباً.

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سيدتي