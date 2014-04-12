دبي تحتفي بتصاميم ربيع وصيف 2014

في عرض أزياء منوّع أقيم في مدينة دبي، وضمّ العديد من المصممين الذين عرضوا مجموعاتهم لموسم ربيع وصيف 2014، التقت "سيدتي نت" ثلاث مصممات من أهم الأسماء.

البداية كانت مع المصممة منى المنصوري التي سألناها:

- ما الجديد في عرض أزياء اليوم؟

قمت بتقديم 15 فستان زفاف و كوتور، وأدخلت الريش وأحجار من السواروفسكي ما أعطى طابعاً مميزاً للتصاميم.

- ما هي ألوان ربيع وصيف 2014؟

الألوان الأساسية للصيف لا تتغير مثل الفوشيا والأصفر والبرتقالي، ولكن على المرأة أن تختار ما يناسبها.

- ما هي الخامات التي تفضلين استخدامها ؟

أنا أستخدم جميع الخامات ولكن أفضل دمج الخامات مثل الأورجانزا والتول والدانتيل فيعطي فخامة وغرابة أكثر .

- ما هي نصيحتك للعروس ؟

أنصحها بأن تختار فستانها قبل موعد الزفاف ب 3 شهور وذلك لتعرف ما هو الملائم لها، وأن تبتعد عن التقليد لأن ما تراه على صديقتها قد لا يناسبها .

كما التقت "سيدتي نت" المصممتين نعيمة وآمنه المهيري صاحبتي دار أزياء "نوريتا فاشون" وقد قدمتا مجموعة عبايات وجلابيات أطلقتا عليها اسم "قندهار"، بتصاميم مستوحاة من التصاميم الأسيوية، واستخدمتا أقمشة الحرير والأقطان والدانتيل والأحجار. أما لوحة الألوان فجاءت ربيعية مثل الزهري بدرجاته والأخضر والبرتقالي .

وكان لقاء آخر مع المصممة الإماراتية الشابة سامية العليلي صاحبة دار أزياء " دار الفخامة" التي قدمت عرضاً مميزاً من العبايات والفساتين المطرزة بالورود لتتناسب مع فصل الربيع، والجديد في عرضها انها قدمت عارضات محجبات بتصاميم رائعة تجمع بين الأناقة والاحتشام، خصوصاً أن المرأة العربية والخليجية بصفة خاصة تميل إلى الاحتشام والبساطة.

للاطلاع على تفاصيل هذه المقابلة، تابعي العدد القادم (1729) من "سيدتي".