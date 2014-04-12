عندما يتنافس ألق النجمات مع بريق المجوهرات

اجتمعت نجمات هوليوود في متحف Guggenheim Museum في مدينة نيويورك للاحتفال بإطلاق المجموعة الجديدة من مجوهرات دار Tiffany & Co، التي تحمل اسم (2014 Blue Book)، والتي كانت ضاجّة بالأحجار المتلألئة بألوان الأحمر الناري والأصفر والأخضر والأزرق في بريقٍ، ربما لا يوازيه غير بريق النجمات اللاتي حضرن الحفل، واختلسن شيئاً من رونق الربيع وتفتّح الزهور، فجاءت إطلالاتهنّ على قدر كبير من الجمال والأناقة البسيطة والحضور الرائق. فقد ظهرت النجمة Kate Bosworth بفستان سهرة ورديّ اللون وناعم الخطوط، بتوقيع المصمّمة Katie Ermilio، وحملت حقيبة كلاتش صغيرة جداً من دار Raowolf، وغطّت شفتيها باللون الأحمر البراق. أمّا النجمة Katie Holmes فقد كانت خفيفة الظلّ، وهي تقف أمام عدسات الكاميرات بشعرها الأسود المشبوك إلى الخلف وفستانها الأسود القصير الذي ينتهي بحافّة بيضاء من تصميم دار Balenciaga، فيما زيّنت يديها بمجوهرات ناعمة، اختارتها من دار Tiffany & Co. وكان من بين الحضور أيضاً Mickey Sumner، ابنة المغني Sting، والتي اختارت أن ترتدي تنّورة صفراء مع بلوزة قصيرة باللون الأسود، فيما وقفت بقربها عارضة الأزياء Hilary Rhoda بتنورتها الزرقاء اللمّاعة التي لبست معها بلوزة تصلح لطلات الكاجول أكثر من حفلات الكوكتيل. وينطبق هذا الوصف أيضاً على ثياب Emily Weiss، التي بدت كأنّها ذاهبة في مشوار تسوّق، وValentina Zelyaeva التي ظهرت بطقم أبيض يصلح لأوقات العمل. وعموماً، يُمكن القول إنّ طلّة النجمة Jessica Biel كانت هي الأجمل بين كلّ الطلات، إذ اختارت فستاناً طويلاً من المخمل الأسود، من تصميم Oscar de la Renta، يتميّز بخطوطه البسيطة وخصره المزموم بحزام لمّاع، وتزيّنت بعقد ناعم كانت قد ارتدته في حفل زفافها إلى النجم Justin Timberlake، الذي لم يحضر معها في هذا الحفل، ممّا أثار كثيراً من التساؤلات.. ولكن المهم أنّ هذه النجمة لم تخطف أنظار الحضور في هذا الحفل فقط ، وإنّما تصدّرت صورتها صحف الموضة، بعد أن منحوها لقب أجمل إطلالة.

وإليك ما ارتدته نجمات هوليوود في هذا الحفل. فهل طلّة Jessica Biel هي الأفضل حقاً؟ أم أن لك رأياً آخر؟.