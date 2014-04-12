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أنشيلوتي يرد على كلوب: مباراة الذهاب كانت “فيلم أوسكار”

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أنشيلوتي يرد على كلوب: مباراة الذهاب كانت “فيلم أوسكار” أنشيلوتي يرد على كلوب: مباراة الذهاب كانت “فيلم أوسكار”

رد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على الانتقادات الموجهة لفريقه بعد تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بصعوبة عقب خسارته في مباراة إياب ربع النهائي 0-2 أمام بروسيا دورتموند.

وقال أنشيلوتي، حسبما ذكرت وكالة الانباء الاسبانية، إن مباراة الذهاب “كانت فيلم أوسكار”، وذلك ردا على تصريحات المدير الفني لبروسيا دورتموند يورجن كلوب التي وصف فيها مباراة العودة بأنها كانت “دي في دي”.

وأضاف “في النهائيات يجب الأخذ في الاعتبار الذهاب والعودة. سمعت أن كلوب قال إن مباراة العودة كانت دي في دي. نحن أعددنا فيلم أوسكار في الذهاب”.

واعتبر أن “الأمر المهم هو أن ريال مدريد في نصف النهائي قد نفوز بثلاث بطولات أو لا شيء، ولكن منذ وقت طويل ونحن ننافس من أجل البطولات الثلاثة. الأجواء الداخلية جيدة للغاية، ليس لدينا مشاكل، ندرك جيدا ما أخفقنا فيه بدورتموند لأننا ننتقد أنفسنا، وسنسعى لعدم فعل ذلك مجددا. الهزيمة لا تأخذ في الحسبان لأننا في نصف النهائي”.

 

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