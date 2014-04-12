اتهام ممثلة مصرية بـجريمة قتل خادمتها

تفاجأت الممثلة المصرية مروة عبد المنعم بموت خادمتها داخل حمّام منزلها نتيجة أزمة قلبية، وهو ما تسبّب لها في حالة فزع شديد، حيث اتصلت بزوجها، المخرج المسرحي حسام الشاذلي، لتخبره بالواقعة.

وقد علم "سيدتي نت" من مصادر مقرّبة من الفنانة أنّ والد الخادمة، حينما علم بوفاة ابنته اعتبر أنّ ما حصل قضاء وقدر، ولم يتحدّث إلى مروة بأيّ مكروه، لأنّ مروة كانت حسنة المعاملة مع الخادمة وأسرتها كاملة.

وأضاف المصدر قائلاً إنّ مروة تفاجأت بالمحضر الذي حرّره في وقت لاحق والد الفتاة، واتّهم فيه الممثلة بقتل ابنته، بالرغم من أنّ مروة وزوجها كانا على اتصال بشكل دائم بوالد الفتاة لمتابعة القضية.

وحالياً، تنتظر مروة تقرير الطب الشرعي لإثبات براءتها بشكل نهائي.

من جهتها، طلبت نقابة السينمائيين من مروة تأجيل التصريح في ما يتعلق بالحادثة إلى حين ذهاب أحد أعضاء النقابة اليوم إلى النيابة لمعرفة تفاصيل الواقعة.

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