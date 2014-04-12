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هذا هو راتب الرئيس أوباما

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من المؤكد أن وظيفة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ليست بوظيفة عادية، فهي لا تعطي القوة والسيطرة فقط، بل تُعطي راتباً رئاسياً يبلغ حوالى 400 ألف دولار.

وقد كشفت تقارير ووثائق أمريكية أنّ الراتب الرئاسي للرئيس الأمريكي Barack Obama يبلغ حوالى 400 ألف دولار.

وأضافت تلك التقارير أنّ Obama وزوجته كسبا 503.183 دولاراً خلال العام الماضي، وحققا بعد الاستقطاعات دخلاً إجمالياً قدره 481.094 دولاراً، فيما سدّدا ضرائب اتحادية قدرها 98169 دولاراً أو 20.4 في المئة من دخلهما، كما تبرعا بنحو 60 ألف دولار لمؤسسات خيريّة.

ويتقاضى Obama راتباً سنوياً كرئيس للولايات المتحدة يبلغ 400 ألف دولار. ويعتزم ردّ 5% من راتبه لعام 2013 تضامناً مع موظفي الاتحادية الذين أُجبروا على أخذ إجازة من دون راتب، بسبب التقليص الكبير في الإنفاق الحكومي.

يُذكر أنّ الرئيس الأمريكي Barack Obama  كان قد أصدر كتاب "أحلام أبي". وهو سيرة ذاتية لسنواته الأولى، نشر في عام 1995، وكتاب "جرأة الأمل"، وهو رؤية سياسيّة لتوجّهاته، نشر في عام 2006. وحقّق الكتابان معاً مبيعات قدرها 5 ملايين دولار مع بداية رئاسته في عام 2009.

 

 

 

 

 

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