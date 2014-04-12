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نادية لطفي تتدخل لحلّ أزمة سعيد صالح

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نادية لطفي تتدخل لحلّ أزمة سعيد صالح نادية لطفي تتدخل لحلّ أزمة سعيد صالح

تدخلت الفنانة الكبيرة نادية لطفي لحلّ أزمة الفنان سعيد صالح بنفسها، حيث طلبت من نقابة الممثلين إيجاد منزل بديل له إلى حين ترميم شقته التي تعرّضت لحريق ضخم تسبّب في تلف كل متعلقات الشقة التي تتطلّب مبلغاً كبيراً لترميمها لا يمتلكه سعيد صالح حالياً.

بالفعل، عقدت نادية اجتماعاً عاجلاً مع عدد من أعضاء النقابة في محاولة منهم لإيجاد حلّ لأزمة الفنان الكوميدي الكبير.

على الجانب الآخر، أجرت الفنانة نادية لطفي اتصالاً هاتفياً بالفنان محمود ياسين وزوجته شهيرة للاطمئنان عليه بعد استبعاده من مسلسل «صاحب السعادة» الذي كان يشارك في بطولته مع عادل امام. وأكدت له تعاطفها الكامل معه واستعدادها للوقوف بجانبه إذا تطلب الأمر ذلك.

 

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