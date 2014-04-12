مهند وإيلين يخطفان الأضواء في "كان"

أقيم حفل إستقبال ومؤتمر صحفي كبير في مدينة "كان" الفرنسية، لأسرة مسلسل "سيد كورت وشورى" الشهير عربياً بـ "ليث ونورا" قبل عرضه في مهرجان "كان للدراما" في فرنسا في 13 حزيران\يونيو المقبل.

الحفل حضره كافة العاملين في المسلسل وعلى رأسهم بطلاه كيفانش تاتليتوغ وفرح زينب عبد الله، الشهيران بمهند وإيلين حيث حظيا باهتمام إعلامي كبير ولافت من كافة وسائل الإعلام الفرنسية والعالمية، كما حضر معهما منتج المسلسل كريم شاتاي وكاتبته إيجي يورينتش ومخرجته هلال سارال.

وشهد العمل إقبالاً كبيراً من الفضائيات الأجنبية، التي تهافتت لشراء حق عرضه الحصري الأول في العديد من الدول الأجنبية بالتزامن مع تركيا، حيث يحقق نسبة مشاهدة جيدة رغم إنه ما يزال في حلقاته الأولى.

وتتصاعد أحداث المسلسل بطريقة ذكية وشيقة تحسب له ما يجعله مطلوباً من قنوات عدة، كما سيشارك منتجه كريم شاتاي بمسلسله الثاني "مال أسود وعشق" في المهرجان نفسه، ما سينقل المنافسة بين كيفانش تاتليتوغ وأنجين أكيوريك من تركيا إلى فرنسا، ليعرض العملين في أول أيام سوق المهرجان العالمي.

وفور انتهاء المؤتمر استغل الجميع فرصة تواجدهم في فرنسا للتنزه والتسوق.

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