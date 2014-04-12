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النيابات المختصة تفتح تحقيقات موسعة فى عنف الإخوان أمس بالمحافظات

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النيابات المختصة تفتح تحقيقات موسعة فى عنف الإخوان أمس بالمحافظات النيابات المختصة تفتح تحقيقات موسعة فى عنف الإخوان أمس بالمحافظات

فتحت النيابات المختصة تحقيقات موسعة فى أحداث العنف والاشتباكات، التى شهدتها مناطق عدة بمختلف محافظات الجمهورية، أمس الجمعة، بين عناصر تنظيم الإخوان المسلمين وقوات الشرطة التى حاولت تفريق تجمعاتهم المخالفة لقانون التظاهر.

وكلفت النيابة العامة فريقا من كل نيابة مختصة، بالانتقال إلى موقع الاشتباكات بين عناصر الإخوان، وقوات الشرطة والأهالى، التى وقعت داخل دائرة اختصاصهم لإجراء أعمال المعاينة المبدئية اللازمة لمسرح الأحداث، وضبط وتحريز ما تسفر عنه المعاينة، ورفع آثار الاشتباكات وبيان وجود أعيرة نارية أو مخلفات للأدوات المستخدمة فى الاعتداءات.

كما خاطبت النيابة وزارة الداخلية، لتكليف قطاع الأمن الوطنى وباقى الأجهزة الأمنية، لاتخاذ إجراءات التحرى عن أسباب الأحداث التى شهدتها المحافظات، وكشف ملابساتها، وهوية العناصر المتورطة فيها، والقيادات المحرضة عليها، وتقديم تقرير مفصل بما توصلوا إليه من معلومات إلى جهات التحقيق.

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