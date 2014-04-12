أخبار عاجلة

الزمالك يؤجل مؤتمر تقديم البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق إلى السبت -
ملاعب ONsport: مميزات سكي إيجيبت والفرق بينها وبين سكي دبي -
ملاعب ONsport: دور شركة تراي فاكتوري في تنظيم البطولات الرياضية -
قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر» -
مرتضى: هخوض انتخابات الزمالك.. والراجل ينزل قدامي ويكسبني -
مرتضى منصور يزيح النقاب عن تشكيل الجهاز الفني الجديد -
السفيرة عزيزة - ريهام صفوت " إمرأة تفكر خارج الصندوق" .. عربية للأكل الصيني -
كارثة || ملهى يمزج الآذان بالموسيقى -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 -
ملاعب ONsport:عيش التجربة في 7 آلاف جليد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

انفجار قنلبة بدائية الصنع بمستشفى “قفط المركزى” بقنا قبل وصول وزير الصحة لافتتاحه بدقائق

Google+ Print
انفجار قنلبة بدائية الصنع بمستشفى “قفط المركزى” بقنا قبل وصول وزير الصحة لافتتاحه بدقائق انفجار قنلبة بدائية الصنع بمستشفى “قفط المركزى” بقنا قبل وصول وزير الصحة لافتتاحه بدقائق

ألقى، منذ قليل،  مجهول قنبلة بدائية الصنع بالساحة الخاصة بمستشفى قفط المركزى، قبل وصول الدكتور عادل العدوى وزير الصحة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا للمستشفى لإفتتاحها بعد تطويرها .

وتتكون القنبلة  من عدد 2 ماسورة من البلاستيك وماسورة حديدة صغيرة الحجم وبها بعض من اليارود من خارج سور المستشفى لداخل الساحة الخاصة بالمستشفى قبل وصول وزير الصحة للمستشفى مما نتج عنها أنفجار محدود الصوت دون وقوع أصابات .

وأنتقلت خبراء المفرقعات لمكان الواقعة وتم تمشيط المستشفى دون العثور على أى متفجرات أخرى .

وفى سياق متصل تكثف الأجهزة الأمنية بقفط جهودها لتحديد هوية المتهم وضبطه لبيان انتماؤه السياسى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا