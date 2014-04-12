انفجار قنلبة بدائية الصنع بمستشفى “قفط المركزى” بقنا قبل وصول وزير الصحة لافتتاحه بدقائق

ألقى، منذ قليل، مجهول قنبلة بدائية الصنع بالساحة الخاصة بمستشفى قفط المركزى، قبل وصول الدكتور عادل العدوى وزير الصحة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا للمستشفى لإفتتاحها بعد تطويرها .

وتتكون القنبلة من عدد 2 ماسورة من البلاستيك وماسورة حديدة صغيرة الحجم وبها بعض من اليارود من خارج سور المستشفى لداخل الساحة الخاصة بالمستشفى قبل وصول وزير الصحة للمستشفى مما نتج عنها أنفجار محدود الصوت دون وقوع أصابات .

وأنتقلت خبراء المفرقعات لمكان الواقعة وتم تمشيط المستشفى دون العثور على أى متفجرات أخرى .

وفى سياق متصل تكثف الأجهزة الأمنية بقفط جهودها لتحديد هوية المتهم وضبطه لبيان انتماؤه السياسى .