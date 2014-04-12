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عرض أزياء للعارضة العالمية تشيكية “دومنيك” لتنشيط السياحة بالغردقة

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عرض أزياء للعارضة العالمية تشيكية “دومنيك” لتنشيط السياحة بالغردقة عرض أزياء للعارضة العالمية تشيكية “دومنيك” لتنشيط السياحة بالغردقة

جانب من عرض الأزياء

نظمت إحدى شركات السياحية،عرض أزياء للعارضة العالمية تشيكية الجنسية “دومنيك”، وذلك لتنشيط السياحة بمدينة الغردقة، وشارك فى العرض عدد من عارضات الأزياء التشيكيين أعضاء فرقة العارضة العالمية “دومينك” وسط حضور إعلامى كبير، والعشرات من السياح الأجانب من دول مختلفة.

كانت “دومنيك” عارضة الأزياء العالمية حضرت إلى الغردقة وبرفقتها فريق من عارضات الأزياء التشيكيين، فى مساهمة منها لتنشيط السياحة بالبحر الأحمر فى عامة، ولكى تبعث برسالة طمأنينة للعالم أجمع أن مصر آمنة وأن الغردقة مهيأة لإقامة أى فعاليات من مهرجانات وحفلات لاستمتاع السياح بها.

و أرسلت دومنيك رسالة طمأنينة للعالم أجمع أن مصر آمنة، وأن ما تنقله بعض القنوات ووسائل الإعلام الأوروبية غير حقيقى، وأن منطقة البحر الأحمر تتمتع بالأمن والأمان.

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