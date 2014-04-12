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عيدان الزعف تنتشر بمحيط الكاتدرائية لاستقبال "أحد الشعانين"

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عيدان الزعف تنتشر بمحيط الكاتدرائية لاستقبال "أحد الشعانين" عيدان الزعف تنتشر بمحيط الكاتدرائية لاستقبال "أحد الشعانين"

يحتفل الأقباط بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأحد الشعانين أو أحد الزعف غدًا، وبدأ الأقباط ببيع عيدان الزعف أمس الجمعة، بمحيط الكاتدرائية لاستقبال العيد.

أحد الشعانين هو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة ويبدأ به أسبوع الآلام، وهو يوم ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس، ويسمى هذا اليوم أيضا بأحد الزعف أو الزيتونة لأن أهالى القدس استقبلته بالزعف والزيتون المزين وفارشاً ثيابه وأغصان الأشجار والنخيل تحته، لذلك يعاد استخدام الزعف والزينة فى أغلب الكنائس للاحتفال بهذا اليوم.

وترمز أغصان النخيل أو السعف إلى النصر أى أنهم استقبلوا يسوع المسيح كمنتصر، وكلمة شعانين تأتى من الكلمة العبرانية "شيعه نان" والتى تعنى يا رب خلص، ومنها تشتق الكلمة اليونانية "اوصنا" وهى الكلمة التى استخدمت فى الإنجيل من قبل الرسل والمبشرين، وهى أيضا الكلمة التى استخدمها أهالى أورشليم عند استقبال المسيح.

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