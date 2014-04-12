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وزير التموين: شراء 230 ألف طن قمح روماني وروسي وأوكراني لانتاج الخبز المدعم

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وزير التموين: شراء 230 ألف طن قمح روماني وروسي وأوكراني لانتاج الخبز المدعم وزير التموين: شراء 230 ألف طن قمح روماني وروسي وأوكراني لانتاج الخبز المدعم

تعاقدت هيئة السلع التموينية بوزارة والتجارة الداخلية من خلال المناقصة العالمية رقم 25 علي شراء 230 ألف طن قمح روماني وروسي وأوكراني لانتاج الخبز المدعم علي أن يتم التوريد بداية من شهرمايوالمقبل ولمدة 10 أيام.

وأعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الكميات التي تم التعاقد عليها تتضمن 120 ألف طن قمح روماني و55 ألف طن قمح روسي و55 ألف طن قمح أوكراني بمتوسط سعر 300 دولار و35 سنتا لكل طن .

وأكد أن الاحتياطي الاستراتيجي حاليا من القمح لانتاج الخبز المدعم في حدود الامان ويكفي حتي منتصف شهر يونيه القادم وأنه سوف يكفي لمدة 6 أشهر قادمة وذلك بعد فتح باب أستلام الاقماح المحلية من المزارعين والتجار الثلاثاء المقبل ولمدة 3 شهور لأنه من المستهدف أستلام حوالي 4 ملايين طن قمح نظرا للسعر المشجع الذي حددته وهو 420 جنيه لاردب القمح المورد .

وأشار الي أنه يتم استيراد الأقماح عن طريق البورصات العالمية ويتم إرساء المناقصة علي العروض الأكثر جودة والأقل سعرا و أن جميع الأقماح المستوردة لا تدخل البلاد الإ بعد فحصها في موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية كما يتم فحصها من خلال لجان فنية في الموانئ المصرية.
> أ ش أ

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