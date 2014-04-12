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قوات المعارضة السورية تستهدف مقرات تابعة للقوات الحكومية بحلب وادلب ودير الزور

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قوات المعارضة السورية تستهدف مقرات تابعة للقوات الحكومية بحلب وادلب ودير الزور قوات المعارضة السورية تستهدف مقرات تابعة للقوات الحكومية بحلب وادلب ودير الزور

قال ناشطون سوريون،اليوم السبت، إن مقاتلي المعارضة المسلحة السورية تمكنوا من تدمير عدد من المباني التي يتحصن فيها عناصر من القوات الحكومية، بالإضافة إلى مقرات الحكومية في مدينة دير الزور شرقي سوريا، وإدلب شمال البلاد، وحلب، شمال غربي سوريا.

وأفادت مصادر بالمعارضة حسبما افادت قناة “سكاي نيوز” الاخبارية بتدمير عناصر من الجيش الحر عددا من المقرات الحكومية في حي الصناعة بمدينة دير الزور، في وقت اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاتلي المعارضة والقوات الحكومية في حي العمال بدير الزور، بالتزامن مع قصف استهدف الحي.

وذكر ناشطون سوريون أن 12 شخصا على الأقل قتلوا، بينما أصيب العشرات، نتيجة استهداف مجموعات المعارضة المناطق التي تتحصن فيها القوات الحكومية في حلب.

وقال ناشطون إن حصيلة ضحايا الاقتتال الداخلي بين فصائل المعارضة في مدينة البوكمال الواقعة شرق سوريا، وصلت إلى 68 قتيلا، وذلك لليوم الثاني على التوالي من الاقتتال.

أ ش أ

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