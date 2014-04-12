اليونسكو تصدر قرارا يطالب إسرائيل بعدم تغيير الوضع في القدس

اعتمد المجلس التنفيذي لليونسكو خلال اجتماعه المنعقد حاليًا في باريس وباغلبية الاصوات بعد جهود فلسطينة اردينة مشتركة ودعم عربي اسلامي قرارا يطالب اسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال بعدم تغيير الوضع القائم في القدس.

كما طالب القرار باعتماد إرسال بعثة خبراء مكونة من ممثلين عن مركز التراث العالمي والهيئات الاستشارية التابعة لليونسكو بحيث تبدأ هذه البعثة مهمتها في تقييم حالة الحفاظ على تراث بلدة القدس القديمة وتقديم تقريرها وتوصياتها للجنة التراث العالمي التي ستنعقد في الدوحة أواخر يونيو العام الحالي.

واستطاع الأردن وفلسطين وبدعم من المجموعة العربية استصدار عدة قرارات من خلال المجلس التنفيذي ولجنة التراث العالمي التابعين لليونسكو وجميعها تطالب سلطات الاحتلال بوقف الانتهاكات ضد المدينة المقدسة وبتسهيل مهمة بعثة خبراء إلى القدس بهدف الاطلاع على حالة الحفاظ على بلدة القدس القديمة وأسوارها.

وترفض قرارات اليونسكو وبشكل قاطع كل ما يهدد سلامة وأصالة تراث المدينة المقدسة وتعيد اليونسكو مطالبة الاحتلال الإسرائيلي الالتزام باتفاقية لاهاي 1954 المعنية بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، واتفاقية 1970 الخاصة بتجريم ومنع تهريب ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وكذلك اتفاقية الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي لعام 1972، وتفعيل قرارات لجنة التراث العالمي والمجلس التنفيذي والمؤتمر العام لليونسكو. ومن الجدير بالذكر ان إسرائيل تستمر بالتعنت ورفض الالتزام باستقبال البعثة ذاتها ورغم التعهد الإسرائيلي بذلك عدة مرات .