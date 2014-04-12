النائب العام يكرم الفائزين بجائزة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز

كرم المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، الفائزين في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في دورته السابعة عشرة، بالمقر الرئيس للنيابة العامة، بحضور المستشار خليفة بن ديماس السويدي المحامي العام الأول، والمستشارين رؤساء النيابات، وأعضائها ومديري الإدارات، ورؤساء الأقسام، وعدد من الموظفين.

واعتبر النائب العام خلال اللقاء أن الجائزة هي نتاج رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المستنيرة في إشاعة الإبداع والتفرد، والتنافس الشريف بين الأنداد للوصول إلى الرقم واحد، مؤكداً سعي أسرة النيابة العامة المستمر إلى تأصيل روح التميز والإبداع، والارتقاء بنوعية الأداء التي تولد ثقافة الجودة، وتشجع روح المنافسة الإيجابية لدى الموظفين.

وكرم عن جائزة الفكرة المبدعة « نيابة إكسبرس» الحاصلة على المركز الأول بين دوائر حكومة دبي في الفئة المتوسطة، وتضم المستشار محمد حسين بن علي، المستشار محمد حسن عبد الرحيم ، ومحمد عبد العزيز آل عمر، وخالد حسن المطوع، وأحمد إبراهيم عبد الله، وأحمد راشد السويدي، وراشد عبد اللـه العوضـي، وصالـح عبد الرحمن سيـف، وشيمـاء حسـن طاهـر.

كما شكر النائب العام إدارة تقنية المعلومات لحصولها على المركز الثاني عن فئة الجهة الحكومية المتميزة إلكترونياً على مستوى دوائر حكومة دبي في الفئة المتوسطة، والموارد البشرية لحصولها على المركز الثالث في الرضا الوظيفي، ضمن مجموعة الجهات الحكومية المتوسطة، وكذلك المرشحين، الذين لم يحالفهم الحظ للفوز، مثمناً جهود كل من سعى وعمل بجد من أفراد وجماعات من أجـل التميـز.