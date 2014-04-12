توجيه تهمة "الشروع بالقتل" لمعتد على الإماراتيات في لندن

وجهت الشرطة البريطانية تهمة "الشروع بالقتل" لأحد المعتقلين الأربعة على خلفية الاعتداء على الثلاث الإماراتيات، في أحد الفنادق في العاصمة البريطانية لندن، مطلع أبريل الجاري.

ووجهت الشرطة لباقي المعتقلين اتهامات بالسرقة بالإكراه والتعامل مع بضائع مسروقة. وسيمثل المتهمون الثلاثة أمام محكمة وسط لندن السبت.

وأعلنت الشرطة البريطانية، الأربعاء الماضي، أنها ألقت القبض على 4 أشخاص يشتبه في تورطهم في حادث الاعتداء على 3 إماراتيات، أوائل شهر أبريل الجاري.

وذكرت الشرطة البريطانية في وقت سابق أنها تطارد رجلا اقتحم فندقا فخما في لندن واعتدى بمطرقة على 3 نساء.

وقالت شرطة العاصمة إن النساء أصبن في الرأس والوجه، وترقد إحداهن في حال حرجة بالمستشفى، في حين أن إصابات الأخريين خطيرة، لكنها لا تشكل تهديداً على الحياة.