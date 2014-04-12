رسميا .. اتهام رجل و3 اشخاص بمحاولة قتل وسرقة 3 إماراتيات بلندن

اتهم رجل بمحاولة قتل ثلاث نساء إماراتيات في فندق وسط العاصمة البريطانية، كما اتهم ثلاثة أشخاص آخرين بتهم جنائية بينها حيازة مواد مسروقة.

وكانت الشرطة البريطانية اعتقلت أربعة أشخاص على خلفية تعرض الثلاث نساء لهجوم بمطرقة في فندق وسط لندن.

وقد ضربت النساء الثلاث بالمطرقة بعد أن تسلل رجل إلى غرفة في الطابق السابع من فندق كامبرلاند حيث كانت تنام النساء الثلاث رفقة ثلاثة أطفال في ساعة مبكرة الأحد.

وقالت الشرطة في العاصمة البريطانية إنه تم توجيه ثلاث تهم لفيليب سبينس (32 عاما) بمحاولة ارتكاب جريمة قتل فضلا عن تهمة السطو المسلح.

ووجهت لتوماس إيفريمي (56 عاما) تهم حيازة مواد مسروقة والاحتيال وانتحال هوية مزيفة، كما وجهت لجيمس موس (33 عاما) تهمة حيازة مواد مسروقة.

ويمثل المتهمون الثلاثة أمام محكمة في ويستمنستر في العاصمة البريطانية السبت.

كما اتهمت امرأة تدعى كارلي بيكر (31 عاما) بتهمة حيازة مواد مسروقة وستمثل أمام المحكمة في ويستمنستر في الـ 15 من الشهر الجاري.

وقد أوضحت الشرطة أن إحدى النساء ما زالت ترقد في المستشفى في حالة حرجة، بينما تعاني رفيقتاها جروحا بليغة، لكنها لا تهدد حياتهما.

وبعد وقوع الاعتداء قالت شرطة مدينة لندن إن المهاجم استهدف سائحات يعتقد أنهن من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد عثر المحققون على مطرقة في مكان الجريمة، ويعتقد أن الحادث وقع في حدود الساعة الثانية صباحا.