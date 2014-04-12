غدا.. بدء تلقى كراسة الشروط لحجز 4 آلاف قطعة سكنية فى 9 مدن جديدة

تبدأ فروع بنك التعمير والإسكان فى 9 محافظات فى تلقى كراسة الشروط لحجز عدد 4 آلاف قطعة سكنية كانت قد طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية مارس الماضى، وذلك اعتبارا من غدا الأحد، وحتى 8 مايو المقبل فى الفترة من الساعة الثانية مساءً وحتى الساعة الخامسة مساءً.

ومن المقرر أن يقوم المتقدم بسداد مقدم الحجز وقدره 25 ألف جنيه أو بشيك مقبول الدفع أو مصرفى، وكانت هيئة المجتمعات العمرانية قد وضعت بعض الشروط للتقدم لحجز الأراضى من بينها..

> • أن يكون شخصا طبيعيا (مواطن مصرى الجنسية) وليس شخصا معنويا (شركة أو مؤسسة).

> • ألا يقل سنه عن واحد وعشرين عاما فى تاريخ بدء الحجز.

> • لا يحق للأسرة (الزوج- الزوجة- الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة فى المدن المعلن عنها.

> • ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج- الزوجة- الأولاد القصر) بأى من المدن الجديدة سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير.

> • أن يكون المتقدم من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التى تقع فى نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها طبقاً للجدول المرفق بكراسة الشروط.

> • يجوز لشخص أو أكثر وبحد أقصى (4) أشخاص الحصول على قطعة واحدة طبقا للشروط الواردة بالكراسة.

ومن المقرر أن يتم إجراء قرعة يدوية علنية وسيتم الإعلان عن مكان وموعد أجراء القرعة لكل مدينة لاحقا وبحضور مسئولى جهاز المدينة والجهات المعنية والرقابية وبنك التعمير والإسكان ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز.

يتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار بعد إعلان نتيجة القرعة العلنية مضافا إليها الفوائد المقررة من خلال بنك التعمير والإسكان.

وحددت الهيئة نظام السداد وهو أن يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة لـ(25%) من إجمالى ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية، وكذلك سيتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى الثمن بدون فوائد على ثلاثة أقساط سنوية متساوية- على أن يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية.