الشرق الأوسط: شيخ الأزهر في أسوان لإنهاء فتنة ” النوبيين والهلايل “

قال مصدر مسئول في مشيخة الأزهر:” إن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب سوف يزور محافظة أسوان خلال ساعات، في إطار حرص الأزهر على حفظ الاستقرار والأمن في البلاد” .

وأضاف المصدرلـ ” الشرق الأوسط” اللندنية :” أن الطيب سيرافقه وفد من كبار العلماء وسيعقد لقاءات ودية مع ممثلي القبائل في أسوان، في إطار حرصه على حفظ الأرواح ووقف نزيف الدماء وإعادة الأمن والاستقرار بين أبناء شعب أسوان، وحرصًا من على وقف أي خلاف، وتسويته بين النوبيين والهلايل، لإعادة الاستقرار والهدوء إلى أسوان.

وكشف أن اللقاءات ستكون في أحد فنادق المحافظة، وأنه جرى اختيار الأشخاص الذي سيحضرون اللقاءات من كل قبيلة، بينما لم يجرِ حتى الآن تحديد شروط الصلح بين القبيلتين؛ سواء بقبول الدية أو وضع شروط أخرى.

وقتل 26 شخصًا في الاشتباكات التي حدثت بين عائلة «بني هلال»، والنوبيين بمنطقة «السيل الريفي» بأسوان، معظمهم قتل بطلقات نارية، في أماكن متفرقة من الجسد.